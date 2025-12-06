Masacre en bar ilegal de Sudáfrica deja once muertos, incluidos menores
Publicado el 12/06/2025 a las 15:07
- Once muertos en bar
- Tres niños entre víctimas
- Policía busca sospechosos
Segun informa CBS, Un tiroteo masivo ocurrido la madrugada del sábado en un bar sin licencia cerca de Pretoria dejó al menos once personas muertas, entre ellas tres niños, según confirmó la policía sudafricana.
El ataque, perpetrado por múltiples sospechosos, se produjo dentro de un establecimiento ilegal ubicado en un hostal en el municipio de Saulsville, generando una nueva ola de preocupación en un país marcado por la violencia armada.
Los Servicios de Policía Sudafricanos informaron en redes sociales que entre las víctimas había un niño de 3 años, otro de 12 y una niña de 16 años.
Las autoridades señalaron que aún no se han divulgado las edades del resto de las víctimas mortales, mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.
Heridos, búsqueda de sospechosos y primeros hallazgos
La policía confirmó que al menos catorce personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica.
No se proporcionaron detalles sobre el estado de salud de los heridos ni información adicional sobre sus identidades.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:15 de la mañana, aunque la policía no fue alertada sino hasta las 6:00 a. m., lo que ha generado preocupación sobre la falta de vigilancia y control en establecimientos sin licencia.
Las autoridades indicaron que están en la búsqueda de tres sospechosos varones presuntamente involucrados en el ataque.
Contexto nacional y antecedentes de violencia
Según el comunicado policial, al menos tres hombres armados ingresaron al hostal donde varias personas se encontraban bebiendo y comenzaron a disparar de forma indiscriminada.
Diez de las víctimas murieron en el lugar de los hechos y la undécima falleció posteriormente en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.
La brigadier Athlenda Mathe declaró que por ahora se desconoce el motivo de los asesinatos y que la investigación sigue activa.
La brutalidad del ataque se suma a una larga serie de hechos violentos registrados durante los últimos años en Sudáfrica, donde los tiroteos masivos se han vuelto cada vez más frecuentes.
Otros tiroteos en bares y acciones policiales recientes
Sudáfrica mantiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con más de 26.000 asesinatos registrados en 2024, lo que representa un promedio de más de 70 homicidios por día.
Las autoridades sostienen que la mayoría de estos crímenes se cometen con armas ilegales, pese a que el país tiene leyes relativamente estrictas sobre posesión de armas de fuego.
El acceso a armamento ilícito y la proliferación de bares sin licencia han sido señalados como factores que incrementan el riesgo de episodios violentos como el ocurrido en Saulsville.
La policía ha enfrentado crecientes desafíos para controlar el aumento de estos establecimientos y las actividades criminales asociadas.
Escalada de ataques y esfuerzos policiales para frenar masacres
En los últimos años, varios tiroteos masivos en bares o tabernas sudafricanas han dejado un saldo fatal recurrente en diferentes regiones del país.
Entre los casos previos más recientes se encuentra un tiroteo que dejó ocho muertos en Durban hace unos meses.
En septiembre de 2024, diecisiete personas murieron en dos incidentes ocurridos en la misma localidad rural.
Un ataque ocurrido en 2022 en un bar de Soweto dejó dieciséis personas fallecidas.