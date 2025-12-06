Masacre en bar ilegal de Sudáfrica deja once muertos, incluidos menores

Once muertos en bar

Tres niños entre víctimas

Policía busca sospechosos

Segun informa CBS, Un tiroteo masivo ocurrido la madrugada del sábado en un bar sin licencia cerca de Pretoria dejó al menos once personas muertas, entre ellas tres niños, según confirmó la policía sudafricana.

El ataque, perpetrado por múltiples sospechosos, se produjo dentro de un establecimiento ilegal ubicado en un hostal en el municipio de Saulsville, generando una nueva ola de preocupación en un país marcado por la violencia armada.

Los Servicios de Policía Sudafricanos informaron en redes sociales que entre las víctimas había un niño de 3 años, otro de 12 y una niña de 16 años.

Las autoridades señalaron que aún no se han divulgado las edades del resto de las víctimas mortales, mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.

Heridos, búsqueda de sospechosos y primeros hallazgos



La policía confirmó que al menos catorce personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica.

No se proporcionaron detalles sobre el estado de salud de los heridos ni información adicional sobre sus identidades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:15 de la mañana, aunque la policía no fue alertada sino hasta las 6:00 a. m., lo que ha generado preocupación sobre la falta de vigilancia y control en establecimientos sin licencia.

Las autoridades indicaron que están en la búsqueda de tres sospechosos varones presuntamente involucrados en el ataque.