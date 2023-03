Tiroteo se registra en edificio de EEUU.

Al menos cuatro personas murieron en el tiroteo.

La policía sigue en búsqueda del sospechoso.

Tiroteo edificio de apartamentos en Dallas. La ola de violencia persiste en muchos lugares del mundo, se han visto bastantes muertes, robos, agresiones físicas entre tantas cosas más, la sociedad ha cambiado lo suficiente para lograr que las personas logren sentirse inseguras y andar por las calles con temor, una vez más un tiroteo fue registrado dejando a policías heridos y un muerto.

En este 2023 ha iniciado con varios actos donde la violencia está presente, y a través de los artículos de MundoNow se ha dado a conocer lo que acontece de manera nacional como internacional y esta no es la excepción. Según a reportes recientes, el ataque armado tuvo lugar en un edificio de apartamentos en EEUU.

Tiroteo en edificios de apartamentos en Dallas deja saldo mortal

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas murieron en un ataque armado que ocurrió en un edificio de apartamentos en la población de Dallas, Texas durante la noche del pasado domingo 12 de marzo. Al momento se informó de las personas que salieron heridas, al poco tiempo, fallecieron.

A través de la agencia de The Associated Press fue que se confirmó la tragedia que dejó a cuatro personas sin vida, es momento en que no se han dado detalles sobre el tirador, las investigaciones por parte de la policía de Dallas siguen en curso y se espera dar con el paradero del responsable lo más pronto posible. Archivado como: Tiroteo edificio de apartamentos en Dallas.