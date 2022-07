La policía, en conferencia de prensa, describió al sospechoso como un hombre blanco de 18 a 20 años, pelo largo y oscuro. Hasta el momento de la redacción de esta nota, el sospechoso no ha sido identificado y se le considera armado y peligroso. La situación continuaba activa cerca de la 2 de la tarde hora de Atlanta.

“Mis oraciones están con los heridos y su comunidad. Me comprometo a hacer todo lo que pueda para que nuestros niños, nuestras ciudades, nuestra nación estén a salvo. ¡Basta, basta!”, dijo en Twitter. Highland Park es una zona residencia ubicada a unos 40 kilómetros de Chicago en el que viven unas 30.000 personas, según el censo de 2020.

Además del legislador demócrata Brad Schnider. En Twitter, Schnider explicó que ha recibido información sobre “pérdidas de vida y heridos”, aunque no dio más detalles, de acuerdo con Efe. “Mis condolencias a las familias y sus seres queridos”, dijo.

Buscan al tirador de la masacre en Highland Park

Policía aún busca a responsable de tiroteo durante desfile de 4 de Julio en Chicago; confirma 6 muertos y 24 heridos, apuntó AP. Un reportero del Chicago Sun-Times vio mantas colocadas sobre tres cuerpos ensangrentados. Varios testigos dijeron al periódico que escucharon disparos.

Cientos de asistentes, algunos visiblemente ensangrentados, huyeron del desfile, dejando atrás sillas, coches de niños y cobijas. "Que todo el mundo se disperse, por favor. No es seguro estar aquí", pidió la policía a los presentes, de acuerdo con The Associated Press.