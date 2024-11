Asesinan de un balazo a empleado de Walmart en North Carolina

Un trágico incidente ocurrió la noche del sábado en una tienda Walmart ubicada en Monkey Junction, Noth Carolina, donde un empleado fue asesinado a tiros durante un intento de robo.

El sospechoso, identificado como Michael Newman, ha sido arrestado y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Mark Thomas Paz, el empleado de Walmart que perdió la vida en el altercado.

De acuerdo con declaraciones de la fiscal de distrito, Rebecca Zimmer Donaldson, la Oficina del Sheriff del Condado de New Hanover recibió un llamado de emergencia alrededor de las 6 p. m.

Aseguran que varios empleados intentaban evitar que un hombre robara en la tienda.

