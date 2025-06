Tiroteo en bar deportivo de Daytona Beach deja tres heridos: lo que se sabe

Según informa Fox35, un tiroteo ocurrido la noche del viernes en un bar deportivo de Daytona Beach dejó a tres personas heridas, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad local.

El ataque se produjo en el Southturn Lounge and Restaurant, ubicado en el 1540 S. Nova Road, cuando un hombre ebrio fue expulsado del establecimiento y regresó armado.

El Departamento de Policía de Daytona Beach reportó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 10:48 p.m. alertando sobre disparos en el bar.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a tres personas con heridas de bala.

Three people shot in Daytona Beach, Florida. The suspect fled the scene and police are searching for what is believed to be a lifted-up white Ford pickup truck with LED lights.

