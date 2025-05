Arrestan a dos sospechosos por tiroteo mortal en McDonald’s de Clovis

El pasado 23 de abril, Caleb Quick, un joven de 18 años, fue fatalmente herido en un tiroteo frente a un McDonald’s en Clovis, California.

El incidente ocurrió durante la noche, cuando Quick se encontraba en el restaurante después de asistir al Rodeo de Clovis, junto a algunos amigos.

Las autoridades confirmaron que dos sospechosos fueron arrestados en relación con el asesinato.

Uno de los detenidos es un menor de edad, quien fue entregado a la policía de Clovis por su abogado el viernes a las 3:30 p.m.

Clovis Killer Stalked Caleb Quick for 13 Minutes—Targeted Murder Shocks Community!

The Murder

On April 23, 2025, 18-year-old Caleb Quick was fatally shot in the head outside a McDonald’s at Willow and Nees in Clovis, California. At a May 2 press conference, Clovis… pic.twitter.com/pbV3cnIvWI

