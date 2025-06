Tiroteo cerca del Stonewall Inn deja dos heridos tras marcha del Orgullo LGBTI en Nueva York

El Stonewall Inn fue declarado monumento histórico nacional en Estados Unidos debido a su papel clave durante las protestas de 1969 que impulsaron el movimiento moderno por los derechos de las personas LGBTQ+.

Según ‘Infobae’, el tiroteo también se produce en un contexto de creciente violencia contra las minorías sexuales.

Según la organización GLAAD, de mayo de 2024 a mayo de 2025 se registraron 10 asesinatos y 84 personas heridas en ataques motivados por odio hacia la comunidad LGBTQ+ en el país.

El reporte de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación detalló que en ese mismo periodo se documentaron 932 agresiones anti-LGBTQ+, lo que equivale a un promedio de 2.5 ataques diarios.

An LGBTQ+ Pride parade ended in gunfire near New York City’s historic Stonewall Inn on Sunday night, according to Mayor Eric Adams.

Two people were injured in a shooting, according to ABC News’ New York station WABC.

Read more: https://t.co/Ls9PEVoS1T pic.twitter.com/q2YV0V2FXs

— ABC News (@ABC) June 30, 2025