Tiroteo cerca de Times Square deja a un herido y reaviva temores sobre la seguridad en Nueva York

Las autoridades señalaron que las investigaciones siguen en curso y que aún se están determinando las circunstancias exactas que originaron el enfrentamiento.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre los arrestados, ni sobre si existía algún tipo de relación previa entre los involucrados.

Este episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas de alta concurrencia como Times Square, donde en los últimos años se han registrado varios incidentes similares.

Organizaciones comunitarias y representantes locales han pedido mayor presencia policial y mejores condiciones para regular la actividad de vendedores ambulantes, que en ocasiones terminan en conflictos por el espacio público.

Fight breaks out in Times Square at 5 a.m. Shortly after I stopped recording, someone fired 4–5 shots, hitting a person in the arm. @ViralNewsNYC @NYPDnews pic.twitter.com/0yWODPd37I

— PokeandPRodcast (@Poke_N_PRodcast) April 30, 2025