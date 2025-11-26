Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja agentes de la Guardia Nacional heridos

Dos guardias resultan heridos

Tiroteo cerca de Casa Blanca

Sospechoso detenido por autoridades

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos por disparos este miércoles en un tiroteo registrado a pocos pasos de la Casa Blanca, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Un sospechoso fue detenido y el área permanece acordonada mientras las autoridades continúan las investigaciones.

Los disparos se produjeron en la esquina de la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, un punto cercano a la residencia presidencial.

La Policía capitalina informó a través de redes sociales que el incidente fue contenido rápidamente tras la detención del presunto responsable.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja heridos

#BREAKING | Two National Guard members were shot near the White House in an apparent ambush. Both are in critical condition. One suspect is in custody, per Metropolitan Police Department. pic.twitter.com/LvW5kgoaHr — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) November 26, 2025

La secretaria Kristi Noem pidió a la ciudadanía unirse en oración por los dos miembros de la Guardia Nacional heridos, señalando el carácter “trágico” de la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Último caso penal contra Trump queda cerrado en Georgia

Dos fuentes confirmaron a Fox News que ambos guardias nacionales recibieron disparos, aunque por el momento se desconoce su condición.

Las autoridades federales y locales mantienen la zona asegurada mientras realizan peritajes y recaban testimonios.