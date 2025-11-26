Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja agentes de la Guardia Nacional heridos
Publicado el 11/26/2025 a las 15:37
- Dos guardias resultan heridos
- Tiroteo cerca de Casa Blanca
- Sospechoso detenido por autoridades
Al menos dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos por disparos este miércoles en un tiroteo registrado a pocos pasos de la Casa Blanca, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.
Un sospechoso fue detenido y el área permanece acordonada mientras las autoridades continúan las investigaciones.
Los disparos se produjeron en la esquina de la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, un punto cercano a la residencia presidencial.
La Policía capitalina informó a través de redes sociales que el incidente fue contenido rápidamente tras la detención del presunto responsable.
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja heridos
#BREAKING | Two National Guard members were shot near the White House in an apparent ambush. Both are in critical condition. One suspect is in custody, per Metropolitan Police Department. pic.twitter.com/LvW5kgoaHr
— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) November 26, 2025
La secretaria Kristi Noem pidió a la ciudadanía unirse en oración por los dos miembros de la Guardia Nacional heridos, señalando el carácter “trágico” de la situación.
Dos fuentes confirmaron a Fox News que ambos guardias nacionales recibieron disparos, aunque por el momento se desconoce su condición.
Las autoridades federales y locales mantienen la zona asegurada mientras realizan peritajes y recaban testimonios.
Reacción del gobierno
#ATENCIÓN | Autoridades atienden situación de seguridad con posibles disparos en Washington, muy cerca de la Casa Blanca. #NTN24 está en lugar, donde las imágenes muestran al menos a una persona herida recibiendo atención. https://t.co/fcFbGKzsMo pic.twitter.com/Nn2pN0h0W4
— NTN24 (@NTN24) November 26, 2025
Karoline Leavitt, portavoz del presidente Donald Trump, aseguró en un comunicado que la Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente el incidente.
Indicó también que Trump, quien se encuentra en Florida, fue informado de la situación poco después del suceso.
La comunicación oficial subraya que el gobierno federal continúa coordinándose con las autoridades locales para dar seguimiento a los hechos.
El despliegue de la Guardia Nacional en Washington se remonta a agosto pasado, cuando Trump ordenó su presencia bajo el argumento de combatir la criminalidad en la capital.
Este operativo federal ha sido uno de los temas de mayor tensión entre el gobierno local y la administración presidencial.
Contexto del despliegue en Washington
La alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, se opuso inicialmente al despliegue de la Guardia Nacional. Argumentando que la Policía Metropolitana había logrado una reducción en los homicidios en la ciudad.
Sin embargo, posteriormente el presidente Trump elogió al gobierno capitalino, señalando que las autoridades locales habían decidido cooperar con las fuerzas federales.
La presencia de la Guardia Nacional ha generado debates en torno al manejo de la seguridad en Washington, una de las ciudades con índices de violencia más altos del país.
El tiroteo de este miércoles ocurre en medio de ese amplio contexto de colaboración y tensiones entre las distintas autoridades.
Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre el motivo del ataque ni sobre la identidad del detenido, y se espera que las autoridades ofrezcan una actualización oficial en las próximas horas.