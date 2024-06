Se desata tiroteo con múltiples víctimas en centro comercial de Arkansas

El viernes por la tarde, una escena de caos y tragedia se desató en un concurrido centro comercial de Arkansas, cerca de las tiendas Dollar General y Family Dollar.

Múltiples agencias de seguridad respondieron a informes de un tirador activo en el área.

La presencia policial y de equipos de rescate se ha intensificado en el local de Mad Butcher en West 4th Street, condado de Dallas, donde se reportó inicialmente la situación crítica.

Las autoridades locales, incluyendo la Oficina del Sheriff del condado de Dallas y el Departamento de Policía del Estado de Arkansas.

UPDATE: At least 1 dead in mass shooting outside grocery store in Fordyce, Arkansas; multiple people injured.

