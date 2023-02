Por el momento, la policía también confirmó que no hay personas detenidas tras el incidente en la interestatal. En Estados Unidos, los tiroteos se han convertido en el temor de los habitantes y una de las problemáticas que enfrenta la administración de Biden-Harris. Al momento de esta nota, se conoce que alrededor de 82 tiroteos masivos se llevaron a cabo, según informó el Archivo de violencia con armas.

¿Qué pasó con las víctimas?

La niña A-mara Hall, de un año de edad, estaba entre los que murieron, según la Oficina del médico forense del condado de Cook. Los familiares de las otras dos víctimas aún no han sido notificados, dijo la portavoz Brittany Hill e informó la agencia The Associated Press. Al igual, se confirmó qué sucedió con las personas que resultaron heridas.

El vehículo de las víctimas salió de la carretera y se detuvo cerca de la parte superior de la rampa de salida de la calle 111. Dos personas fueron encontradas muertas en el lugar y cuatro fueron trasladadas al hospital, dijo Robinson. Uno de los cuatro murió posteriormente, informó la agencia AP.