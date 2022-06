Un tiroteo cerca del abarrotado puente turístico Big Four Bridge en Louisville, Kentucky, deja a cinco víctimas adolescentes

VIOLENCIA EN ESTADOS UNIDOS. Un tiroteo cerca del abarrotado puente turístico Big Four Bridge en Louisville, Kentucky, deja a cinco víctimas adolescentes. Los disparos ocurrieron justo después de que en la ciudad se llevara a cabo la manifestación contra las armas March For Our Lives.

Este sábado, en horas de la noche, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) respondieron a llamadas que alertaban sobre disparos cerca del Big Four Bridge en Louisville, Kentucky. Al llegar a la escena encontraron a tres jóvenes baleados, y luego contabilizaron dos más.

El mayor Brian Kuriger informó que justo después de las 9 de la noche, el equipo de la Oficina de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) y la policía local llegaron a la escena cerca del Big Four Bridge, en donde encontraron a tres menores de edad con heridas de bala.

Los tres adolescentes fueron llevados urgentemente al University Hospital de Louisville, indicó Kuriger. También detalló que una de las víctimas se encuentra en condición crítica, mientras que otra tiene heridas que no son un riesgo para su vida. De la tercera víctima, no se conoce su estado de salud.