Al menos tres personas murieron y otras tres resultaron heridas durante un tiroteo dentro de un bar de la ciudad de Oklahoma el sábado por la noche, según un informe e indicó la agencia The Associated Press. Por el momento, se desconoce las identidades de las víctimas que terminaron con heridas o sin vida.

Tiroteo Oklahoma víctimas mortales: ¿Qué pasó con los heridos?

La policía dijo que una persona estaba en estado crítico y otras dos sufrieron heridas que no ponían en peligro su vida en el tiroteo alrededor de las 9 p.m. en Whiskey Barrel Saloon cerca de Newcastle Road y South Roff Avenue en el suroeste de la ciudad de Oklahoma, informó KOCO- TV y señaló The Associated Press. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital y no se reveló si son hombres o mujeres quienes terminaron heridas por el tiroteo. Por el momento, la policía de Oklahoma se encuentra a cargo del caso -el cual está en desarrollo- por lo que la información podría tardar en aparecer la identidad de las personas involucradas en este incidente.