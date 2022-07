Tiroteo en bar de Kansas City deja un muerto y 5 heridos

Trabajadores fuera de servicio estaban como guardas de seguridad

Reportan altercado dentro del Westport Ale House

Tiroteo bar Kansas City. Una persona murió y cinco resultaron heridas ante un bar de Kansas City donde trabajadores fuera de servicio estaban como guardias de seguridad, según las autoridades, de acuerdo a información que ha sido publicada por el portal de noticias de Primera Hora y a la agencia AP, que detallan todo lo sucedido tras un nuevo suceso violento.

El tiroteo ocurrió en torno a las 23:00 del domingo tras un c, según reportaron desde el lugar las televisoras KCTV y KMBC, que citaron a la Patrulla Estatal de Autopistas de Missouri. Tres agentes de Kansas City fuera de servicio trabajaban en la seguridad del local, según la patrulla, y devolvieron el fuego durante la balacera. No había reportes de agentes heridos durante el tiroteo.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

“En una situación como esta, en realidad no se puede predecir lo que va a ocurrir, pero el Ale House tomó precauciones”, indicó el sargento de la patrulla de autopistas Bill Lowe. The Associated Press dejó un mensaje pidiendo más información de Lowe y la patrulla de autopistas. También se envió un email para pedir información a una vocera de la policía de Kansas City.

En un primer momento no estaba claro si los disparos de los agentes habían alcanzado a alguien, según la patrulla. El tiroteo estaba bajo investigación por parte de los agentes investigadores, pues no es la primera vez que se registran en este tipo lugares por la noche en que la gente se reúne para convivir con bebidas alcohólicas, informaron tras la noticia de tiroteo en bar de Kansas City.