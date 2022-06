Un equipo de bomberos y paramédicos también respondieron al tiroteo en el bar del downtown de Oakland. Brindaron apoyo en el lugar antes del traslado de las víctimas de la balacera. Las condiciones médicas de las víctimas no estuvieron disponibles de inmediato. (Archivado como: Tiroteo Downtown Oakland)

Oficiales que patrullaban el downtown encontraron a dos personas heridas de bala a tan solo pasos del Halftime Sports Bar. Poco después, los agentes de la ley encontraron una tercer persona heridas, sin embargo, no fue la única víctimas que encontraron después del tiroteo.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no habían dado a conocer información sobre algún sospechoso. Tampoco quedaron claras la razones que detonaron el tiroteo. Lamentablemente, este no es la primera balacera registrada en el Halftime Sports Bar.

Además, autoridades y Crime Stoppers of Oakland están ofreciendo 10 mil dólares por información que conduzca al arresto del tirador de este tiroteo. Cada vez que ocurre una balacera, se ofrece una recompensa de hasta $5 mil dólares por información para resolver los crímenes . (Archivado como: Tiroteo Downtown Oakland)

¿Cómo se desató el mortal tiroteo?

“Por lo que hemos deducido de las circunstancias de esta noche, un sospechoso solitario entró en una pequeña reunión grupal en la iglesia y comenzó a disparar. Tres personas fuero alcanzadas. Dos han fallecido y la otra está siendo atendida por una herida desconocida en un hospital local”, apuntó Ware en una conferencia de prensa el jueves en la noche.

El sospechoso fue detenido y “en este momento no hay ninguna amenaza para la comunidad”, afirmó. En una comparecencia anterior, Ware había reportado un fallecido y dos heridos, que estaban hospitalizados, de acuerdo con lo publicado por The Associated Presss.