Estados Unidos está inmerso en una ola de violencia en la que salen a relucir las armas de fuego y su venta es un tema de controversia no solo entre los políticos sino en la sociedad en general, pero ahora es la misma población la que sufre las consecuencias de estos sucesos que en ocasiones acaba con sus vidas, se informó sobre tiroteo en autopista en Tulare.

Tras los hechos, las autoridades decidieron cerrar la autopista para investigar los hechos, mientras las víctimas fueron llevadas de urgencia al hospital para ser atendidos por las heridas. El caso no está bien definido y por ello la policía pide la colaboración de la gente para que informe lo que sepa del atentado.

Tiroteo autopista Tulare: LOS ALCANZAN LAS BALAS

Dos de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que ellos o alguien a quien conocen ha tenido una experiencia personal con violencia con armas de fuego, dice un sondeo reciente que muestra que los adultos negros e hispanos han sufrido más esa experiencia.

El sondeo de la Escuela Harris de Políticas Publicas de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 54% de los estadounidenses negros y 27% de los hispanos reportaron que ellos o un familiar o amigo cercano sufrió violencia con armas de fuego en los últimos cinco años, comparado con 13% de los estadounidenses blancos. Archivado como: Tiroteo autopista Tulare