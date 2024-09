Publican video de cámara corporal del presunto tirador Colt Gray y su padre (VIDEO)

«Me voy a enojar como el infierno si lo hizo, y luego todas las armas desaparecerán. Y no serán accesibles para él».

«Quiero decir, no hay nada cargado, pero están allí», explica. «De hecho, hacemos mucho tiro, cazamos muchos ciervos, él disparó a su primer ciervo este año».

El video de la cámara corporal muestra al padre de Colt, bebiendo casualmente una bebida energética en el porche, mientras admite que su hijo de entonces 13 años tenía acceso a armas no aseguradas en la casa.

El padre pidió a los policías que le dijeran a Colt que «esto no es una broma».

«Nunca, solo le dije, no sé qué, tal vez malinterpretaron a otra persona, no recuerdo haber dicho…», responde el niño.

«Um, solía, ya no lo tengo».

«Me está diciendo que no lo hizo», dice el policía.

«¿Me está diciendo que no recuerda nada de eso?»

«Sí», confirma el padre.

«Te tomo la palabra», le dice el policía a Colt. «Si me miras a los ojos y me dices que eso es lo que me estás diciendo…»

Colt asiente mientras el oficial admite: «No tengo otra opción más que tomarte la palabra ahora mismo».