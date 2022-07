“La mujer que abrió fuego en un aeropuerto de Texas esta semana había afirmado una vez ser la “profeta de Dios” casada con el cantante Chris Brown, y ha sido liberada repetidamente de la cárcel por una serie de crímenes alarmantes, luego de ser declarada mentalmente incapacitada para ser juzgada”, indicó el informe y señaló New York Post.

En cada uno de los delitos quedó en libertad, debido a su historial de enfermedades mentales y que las autoridades creen que no se debe juzgar por su incapacidad, informó New York Post. En el historial de delitos que obtuvieron medios locales, se observa que la joven fue aprehendida por robar un banco, activar una alarma contra incendios, entre otros hechos.

La policía declaró que la mujer en una pasada ocasión que fue aprehendida dio la dirección del cantante y aseguró que vivía en ese lugar, además de que en todo momento señaló que era su “esposo”, informó New York Post. La mujer, ya había sido entregada a las autoridades de la defensoría de salud mental y en junio de 2021, había sido ingresada al ala médica para apoyarla .

No solo su historial criminal es el único que se repite, sino que en diversas ocasiones ha reafirmado ser esposa del cantante Chris Brown. De acuerdo con el historial que presentó The Dallas Morning News, señalaron que ella previamente le había dicho a las autoridades que había sido enviada por Dios y se encontraba casada con Brown.

Tiradora aeropuerto Dallas: ¿Por qué desestiman los casos?

El año pasado, un juez la declaró incompetente para ser juzgada después de que fue acusada de hacer un informe falso, según muestran los registros judiciales. El juez determinó que no representaba un peligro para los demás y la refirió a los servicios de salud mental para pacientes ambulatorios, informó The Associated Press.

En 2019, fue declarada incompetente para ser juzgada después de que fue acusada de robar un banco en Wylie, un suburbio de Dallas. Ella se sometió a tratamiento y los registros judiciales muestran que el caso finalmente fue desestimado, señaló The Associated Press. Tras los arrestos pasados, las autoridades han dado un historial de las enfermedades mentales que presenta Odufuwa. Archivado como: Tiradora aeropuerto Dallas