El presunto tirador Luigi Mangione sufrió problemas de espalda «debilitantes»

Presunto tirador sufría dolor crónico.

Problemas de espalda afectaron su vida.

Aislamiento social previo al ataque.

Un nuevo informe arroja luz sobre el estado de salud de Luigi Mangione, presunto autor del tiroteo que cobró la vida del director ejecutivo de UnitedHealth Care, Brian Thompson.

Según se ha revelado, Mangione padecía problemas severos de espalda que habrían influido en su comportamiento en los meses previos al ataque.

De acuerdo con Honolulu Civil Beat, Mangione sufría una vértebra desalineada que comprimía su médula espinal, lo que le generaba dolores insoportables incluso durante tareas cotidianas.

Este problema de salud lo llevó a abandonar el espacio de convivencia en Hawái donde residía en el verano de 2022, buscando alivio para su condición.

Luigi Mangione tenía problemas de espalda

“Tenía la columna un poco desalineada”, dijo a la publicación RJ Martin, el fundador del espacio de convivencia.

“Dijo que sus vértebras inferiores estaban casi media pulgada desviadas, y creo que le pincharon un nervio. A veces le iba bien y otras no”.

El dolor impactó profundamente en su vida personal, al punto de impedirle mantener relaciones románticas, según declaraciones de un conocido, Martin.

“Él sabía que no era posible salir con alguien ni tener intimidad física con su problema de espalda. Recuerdo que me lo dijo y se me parte el corazón”, afirmó Martin.