Robert Crimo, el detenido por el tiroteo del lunes en Highland Park (Illinois, EE. UU.) con seis muertos y 30 heridos, planeó el ataque durante semanas e iba disfrazado de mujer para no levantar sospechas, informaron este martes las autoridades, informó la agencia Efe. De acuerdo con los detalles, el sujeto corrió hacia la casa de su madre para escapar del sitio donde atacó a las personas.

Este martes, se dio a conocer que el presunto tirador de Highland Park, Robert “Bobby” Crimo, de 21 años de edad, huyó del desfile tras causar el tiroteo disfrazado de mujer. De acuerdo con la información, destacaron que el sujeto no dudó en ocultar sus tatuajes y emplear una “vestimenta única” donde se pudo pasar desapercibo mientras se mezclaba con las personas que huían del lugar.

“Crimo vestía ropa de mujer y los investigadores creen que lo hizo para ocultar sus tatuajes faciales y su identidad. Fue visto en una cámara de video con ropa de mujer. Es posible que incluso se haya puesto una peluca para completar su disfraz; una peluca no está descartada”, reveló Christopher Covelli durante la rueda de prensa e informó NYP.

¿Una ráfaga de disparos?

De acuerdo con los detalles que ofreció la policía, Robert Crimo, no dudó en atacar a las personas que se encontraban observando el desfile y en esos momentos terminó disparando más de 70 rondas con el arma de fuego que ya fue recuperada por las autoridades. Al igual, señalaron que el hombre no dudó en abrirse camino “como si no hubiera pasado nada”, mientras iba disfrazado de mujer.

“El hombre armado que atacó un desfile del Día de la Independencia en los suburbios de Chicago disparó más de 70 rondas con un arma estilo AR-15 que mató al menos a seis personas, luego evadió la captura inicial vistiéndose de mujer y mezclándose con la multitud que huía”, expresó la policía durante la conferencia de prensa que se realizó este martes e informó The Associated Press.