Sin Broncas con la Bronca: Cuando tu familia no quiere a tu pareja (segunda parte)

Anteriormente, La Bronca y Cony Peña discutieron qué pasa cuando la familia de la pareja no te quiere y, mayormente, se enfocaron en generalidades de la suegra, pero ella no es el único miembro familiar.

«Ese no es trabajo de esposa», a lo cual, ella, no respondió nada. Se percató de que se trataba de una suegra que sería difícil lidiar y prefirió simplemente alejarse.

Se repite, no necesariamente es una suegra mala, solo, puede ser, no sepa manejar bien sus emociones hacia cierto tipo de situaciones o eventos.

Las manipuladoras

Aquí, la misma Coni admite que ha sido una suegra de este tipo. Muchas veces, por querer proteger a los pequeños, que ya son tan pequeños, una hace comentarios sinceros que podrían estar un tanto desviados.

Peña dice que en ocasiones ha sentido que una novia no será buena para su hijo porque siente que no más no termina de cuadrar algo y es cuando le dice que no le gusta para nada.

Pero de ninguna forma es del tipo que quiere que se haga lo que ella dice para la vida de sus seres queridos, lo cual sí es una actitud negativa para cualquier persona.

Entonces, cuando quieren que el control esté en ellas y se haga su voluntad, estás ante una suegra manipuladora y debes tomar precauciones para determinar qué es lo que sigue.