Tíos de Julián Figueroa se despiden de él y se encuentran devastados

Los paparazzis se encontraban en la entrada del lugar donde se encontraba Maribel Guardia y mismo inmueble donde le realizarán una misa de manera privada, al igual que el funeral, sin embargo, no dejaron pasar a ningún famoso.

Tíos de Julián Figueroa devastados por su muerte, Rosa recuerda la canción que le hizo Joan a su hijo

Rosa Figueroa, entre lágrimas, recordó aquella vez cuando Joan Sebastian le escribió una canción a su hijo, el tema tiene de nombre “Julián”, y fue una grabación muy especial para él, la tía de Julián dijo lo siguiente.

“Recuerdo que una vez decía, cuando hizo la canción de Julián, recuerdo que ya no la pudo terminar cuando me dijo, ‘estoy haciendo esta canción, escúchala’, a media canción, mi hermano comenzó a llorar y me dijo ‘Rosita… ¿Qué va a ser de mis niños?’ y lloró demasiado.”