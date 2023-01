Tío Damar Hamlin rompe silencio. La trágica escena que se vivió en el juego de Monday Night de la NFL, donde los Bills de Buffalo enfrentaban a los Bengals de Cincinnati fue impactante para toda la nación. Al momento de ver cómo el equipo de paramédicos realizaba RCP al safety de los Bills de 24 años, Damar Hamlin, debido a que no presentaba signos vitales.

"Nunca he llorado tanto en mi vida. Solo saber que mi sobrino básicamente murió en el campo y lo devolvieron a la vida. Estoy contento de que todavía esté vivo y pueda pelear y tratar de mejorar y recuperarse", agregó el familiar de Hamlin, en las afueras del hospital donde está internado.

¿Qué sucedió?

Cabe mencionar que el futbolista sufrió un problema cardíaco cuando derribaba al receptor de los Bengals, Tee Higgins, en una jugada más bien de rutina, que no pareció inusitadamente violenta. Higgins corría con el balón, en un avance de 13 yardas tras recibir un pase de Joe Burrow. Con el hombro derecho, golpeó en el pecho a Hamlin, quien lo abrazó para derribarlo, según la Agencia The Associated Press.

Rápidamente, Hamlin se puso de pie y pareció ajustarse la barra protectora del casco con la mano derecha. Sin motivo aparente y unos segundos después, se desplomó hacia atrás y quedó inmóvil. Permaneció 19 minutos tendido en el pasto mientras recibía atención médica. El canal WXIX-TV de Cincinnati informó que fue necesario usar un desfibrilador automatizado y externo así como las maniobras de resucitación cardiopulmonar.