Muere la cantante Tina Turner

Tras haber luchado contra una enfermedad, la artista perdió la batalla

¿De qué murió? Tras darse a conocer la muerte de un ícono de la música, hablamos de la cantante Tina Turner, quien lamentablemente falleció a los 83 años de edad, por fin se ha revelado las verdaderas causas de su muerte. Cabe recordar que la estrella del Rock perdió la vida el pasado miércoles 24 de mayo en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. De acuerdo con sus familiares y conocidos quienes confirmaron su fallecimiento, revelaron que la artista musical murió por causas naturales luego de una larga enfermedad. «Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir», dijeron en un comunicado. Tina Turner falleció y revelan las causas de su muerte Cabe recordar que se distinguía por su voz de contralto, su sonrisa atrevida y sus pómulos marcados. Tenía una variedad de pelucas y las piernas musculosas y rápidas que no dudaba en lucir. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo y fue homenajeada en el Centro Kennedy en 2005, con Beyoncé y Oprah Winfrey entre los que le rindieron un homenaje, según The Associated Press. Tina Turner, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, Estados Unidos. Su carrera musical despegó en la década de 1960 como vocalista del dúo Ike & Tina Turner, junto a su entonces esposo Ike Turner. Juntos, lograron éxitos como «River Deep – Mountain High» y «Proud Mary», que los llevaron al estrellato.

¿Quién fue Tina Turner? Sin embargo, tras años de abuso y violencia doméstica por parte de Ike, Tina decidió poner fin a su matrimonio y emprender una exitosa carrera en solitario. Su álbum de 1984, «Private Dancer», fue un hito en su carrera y la catapultó a la fama mundial. Temas como «What’s Love Got to Do with It» y «Simply the Best» se convirtieron en himnos y la consolidaron como una de las voces más poderosas de la industria musical. A lo largo de su trayectoria, Tina Turner ganó múltiples premios Grammy y fue reconocida por su inigualable energía en el escenario y su potente voz. Su estilo único y su presencia magnética la convirtieron en una figura influyente en la moda y la cultura popular. Su carrera se extendió durante décadas, y su música continuó resonando en los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. Archivado como: Tina Turner causas muerte

Sus desafíos personales Pero detrás de los reflectores, Tina Turner también enfrentó desafíos personales. En la década de 1990, reveló públicamente que había sido diagnosticada con una enfermedad renal, lo que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017. Aunque superó con éxito la cirugía y continuó haciendo presentaciones esporádicas, su salud se había debilitado en los últimos años. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus admiradores en todo el mundo, quienes han expresado su tristeza y han compartido mensajes de amor y agradecimiento por el legado musical dejado por la inolvidable artista. Las redes sociales se han inundado de publicaciones recordando sus icónicas actuaciones y destacando su valentía y fortaleza. Archivado como: Tina Turner causas muerte

Una vida complicada Turner fue una de las primeras celebridades en hablar con franqueza sobre el abuso doméstico, convirtiéndose en una heroína para las mujeres maltratadas y un símbolo de resiliencia para todos. Ike Turner no negó haberla maltratado, aunque trató de culpar a Tina por sus problemas. Cuando murió, en 2007, un representante de su exesposa dijo simplemente: “Tina está al tanto de que Ike falleció”. Poco de esto fue evidente para los múltiples fans de Ike y Tina. Los Turner fueron un acto popular durante gran parte de la década de 1960 y principios de la década de 1970, evolucionando de baladas de blues como “A Fool in Love” y “It’s Going to Work Out Fine” hasta versiones llamativas de “Proud Mary” y “Come Together” así como otras canciones de rock que les trajeron éxito en diversos géneros. Archivado como: Tina Turner causas muerte

TE PUEDE INTERESAR