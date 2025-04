Tina Knowles, la madre de la cantante Beyoncé, revela que padece cáncer de mama

«Porque si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar en lo que podría haberme pasado», dijo la mamá de Beyoncé. De hecho, la propia Knowles no se hizo la mamografía programada.

«Olvidé que no fui a hacerme la prueba dos años antes de lo que debía», relata, «porque llegó la COVID, me llamaron y me cancelaron, y me dijeron: ‘Te llamaremos cuando volvamos a hacer pruebas'»

«Y pensé que ya lo había hecho. Así que no se puede jugar con eso», afirmó según ‘EFE’.

A finales del año pasado, Knowles se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y a una reducción de pecho. «Estoy muy bien», afirma. «Sin cáncer y con mucha suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo».