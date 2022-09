El músico australiano Timmy Trumpet acudió al juego de los Mets

Toca en vivo su canción ‘Narco’ para Edwin Díaz

Se dijo “fanático de los Mets de por vida”

El músico australiano Timmy Trumpet estuvo en el parque por segunda noche consecutiva en busca de tocar en vivo su canción “Narco”, con la que el boricua Díaz suele subir a la lomita, en medio de una campaña sobresaliente y se dijo “fanático de los Mets de por vida”, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias cbssports y AP.

Díaz no lanzó el martes, en una derrota por 4-3, y Trumpet se resignó a tocar sólo una versión de “Take Me Out to the Ball Game” durante la pausa del séptimo episodio. Ahora, deleitó a los 41.799 fanáticos, quienes se pusieron de pie cuando el taponero hizo su aparición y descadenó la locura de todos por un momento.

¿CÓMO FUE SI APARICIÓN?

Trumpet entró por el lado de la antesala, con una camiseta que llevaba el número 39 de Díaz. Luego, comenzó a tocar. “Traté de mirar un poco cuando corría, para ver la reacción de los fanáticos”, dijo Díaz. “Fue muy divertido, pude sentir la vibra de los fanáticos. Muy emocionante que todos se involucraran”.

Díaz retiró rápido al segundo, tercero y cuarto bate de los Dodgers para llegar a 29 salvamentos en 32 oportunidades. Por los Dodgers, no batearon latinoamericanos. Por los Mets, el dominicano Starling Marte de 4-1 con una anotada y dos producidas. Los puertorriqueños Francisco Lindor de 4-1, Tomás Nido de 3-1. El venezolano Eduardo Escobar de 3-1, se informó sobre la noticia de Timmy Trumpet.