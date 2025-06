Tim Walz critica desfile militar de Trump: “Parece un sábado en Pionyang”

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó duramente este viernes el desfile militar organizado por el presidente Donald Trump en Washington.

Eso por el 250 aniversario del Ejército de EE.UU. y su cumpleaños número 79.

Walz, ex candidato a la vicepresidencia demócrata, comparó el evento con celebraciones propias de regímenes autoritarios como Corea del Norte.

Así lo informó EFE.

🚨Tim Walz on tomorrow’s U.S. military parade, on President Trump’s birthday, for the Army’s 250th anniversary.

«It looks wrong, feels wrong […] I have never so hoped for rain in my life.» pic.twitter.com/spQ1VF7vVG

— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) June 13, 2025