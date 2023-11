El senador Tim Scott abandona la contienda por la candidatura presidencial republicana

Por lo que se especula que tal vez Tim tomó esta decisión de último momento y por eso su partido no estaba enterado sobre esto.

Este empleado, no autorizado para abordar asuntos internos, compartió la información bajo condición de anonimato.

Un miembro del partido hizo una declaración inquietante y es que Scott no había dado un aviso previo sobre esta decisión.

Aunque ingresó en mayo con más fondos que sus rivales, el único senador republicano afroamericano no pudo avanzar en un grupo rezagado frente a Donald Trump.

Aunque Scott no concretó su aspiración presidencial, su participación y retirada destacan la complejidad e imprevisibilidad política.

«Pero cuando regrese a Iowa, no será como precandidato presidencial», anunció el excandidato republicano en medio del programa.

No apoya a los republicanos

De acuerdo con The Associated Press, dijo que no respaldará públicamente a ninguno de sus rivales republicanos restantes.

«Los votantes son realmente inteligentes», declaró. «La mejor manera en que puedo ser útil es no opinar con relación a quién deberían respaldar».

Indicó también que no le interesa ser compañero de fórmula de alguien más.

«Ser vicepresidente nunca fue uno de mis deseos para esta campaña, y ciertamente no lo es ahora», puntualizó.