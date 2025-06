El senador republicano Thom Tillis anuncia que no buscará la reelección en 2026 tras su oposición a Trump

El senador republicano Thom Tillis, representante de Carolina del Norte, sorprendió este domingo al anunciar que no buscará la reelección en las elecciones de medio mandato de 2026.

Tillis, de 64 años, explicó en un comunicado que la creciente polarización en Washington y la falta de un enfoque bipartidista en las decisiones políticas le habían hecho replantearse su futuro en el Senado.

En su mensaje, Tillis resaltó que los líderes dispuestos a comprometerse y pensar de manera independiente están siendo cada vez más raros en la política estadounidense.

«En Washington, los líderes dispuestos a adoptar el bipartidismo y el compromiso se están convirtiendo en una especie en peligro de extinción», indicó el senador.

