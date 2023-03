Piqué supuestamente hizo una propuesta bastante indecorosa

Sin embargo, Duzzi relata cómo el futbolista quien en el 2019 todavía se encontraba en una relación con Shakira y hasta ya tenían sus dos hijos, como les habría ofrecido una propuesta bastante indecorosa. “Este mismo hombre se acerca y les dice que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos”, relata la joven.

Según sus propias declaraciones, las jóvenes no aceptaron dicha oferta: “Y ellas como ‘¿qué? Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver’ y él se molestó mucho y les dijo no, no es ninguna foto y tal y bueno nada, después obviamente se tuvieron que ir porque el tipo estaba molesto y así quedó”, contó a través de su video de TikTok. Archivado como: Tiktoker relata como Piqué le ofreció un trío