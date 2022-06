Por medio de la red social de TikTok, Ophelia aprovechó su popularidad para pedirle ayuda a la comunidad al localizar al culpable. Pues en un video el día de ayer el cual ya obtuvo 16,3 millones de visitas en un día, la famosa tiktokera dijo: “Nunca les he pedido nada, pero necesito su ayuda con esto”. Archivado como: Tiktoker ayuda asesino hijo

De acuerdo al portal The Sun , el hijo de la estrella de TikTok Randon Lee, recibió un disparo en una gasolinera Exxon el viernes alrededor de las 7:45 a. m. en Prichard, Alabama, según WALA. La madre de la víctima reveló para WKRG que a su hijo le dispararon en una gasolinera antes de conducir por la calle a otra gasolinera, donde más tarde lo encontraron muerto.

"Tienes que sentarte y esperar y rezar para que hagan lo que se debe hacer para que la persona o personas que le hicieron esto a mi bebé estén tras las rejas. No tienes más remedio que sentarte aquí y esperar", reveló. Su hijo habría cumplido los 19 años el sábado, el día siguiente de haber sido asesinado. (VER VIDEO AQUÍ)

La madre de Randon Lee comenzó diciendo; “Tenía solo 18 años. Esa es la mejor parte de la vida de alguien, y sé que están en mi ciudad. Están ahí”. El portal de noticias The Sun , reveló que la madre del fallecido habló con habló con NBC12 sobre lo difícil que es no hacer nada y tratar de tener fe en el departamento de policía.

Se siente frustrada, quiere dar con la verdad

Ophelia contó a la cadena de televisión lo que habló con el antes de que acontecieran los terribles hechos. “Hablé con él ayer por la mañana alrededor de las 10 para decirle que tenía su dinero para su cumpleaños. Él estaba deseando que llegara. Pasando el rato con sus amigos y su novia. Su familia era su vida”, dijo Nichols a NBC12.

La madre del fallecido dijo estar completamente destrozada y afligida, sin respuestas por parte de la policía y sin encontrar el paradero del culpable. "Tengo este odio en mi corazón que no reconozco. Porque nunca he sentido odio por nadie", dijo. La cadena de noticias reveló que no está claro como fue que comenzó el tiroteo.