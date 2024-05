TikTok demanda a EEUU por ley que podría llevar a su prohibición

Tendrían que ‘cerrar’ el 19 de enero de 2025

TikTok y ByteDance argumentaron en la demanda que realmente no les están dando una alternativa, según reportó The Associated Press.

«La ‘desinversión calificada’ exigida por la Ley para permitir que TikTok siga funcionando en EEUU simplemente no es posible».

Según la ley, TikTok estaría obligada a cerrar el 19 de enero de 2025, se indica en la demanda.

Las partes demandantes afirman que deben estar protegidas por la garantía de libertad de expresión proporcionada por la Primera Enmienda.