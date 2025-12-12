Tigres toma ventaja en la Final del Apertura 2025 tras vencer a Toluca

Tigres venció 1-0 a Toluca en la Final de ida del Apertura 2025 con gol de Ángel Correa. Toluca necesita remontar en casa .

Con gol de Ángel Correa al minuto 46, Tigres venció 1-0 a Toluca en el Estadio Universitario y dio el primer paso rumbo al título del Apertura 2025. El resultado obliga a los Diablos a remontar en casa este domingo.

El duelo fue parejo en la primera mitad, pero apenas iniciado el segundo tiempo, Diego Lainez presionó alto, forzó un error de Hugo González y asistió a Correa, que definió con categoría para el único tanto del partido.

Tigres controló, Toluca falló

El equipo de Guido Pizarro manejó los tiempos tras el gol y generó peligro adicional con tiros de Correa y Rômulo. Toluca respondió con intentos de Marcel Ruiz y Robert Morales, pero sin éxito.

Al 90+2′, Robert Morales fue expulsado, dejando a los escarlatas con diez hombres y más presión para el partido de vuelta en el Nemesio Diez.

La vuelta: domingo 14 de diciembre

Toluca necesita ganar por diferencia de dos goles si quiere evitar que Tigres sume un nuevo campeonato. El conjunto de Antonio Mohamed deberá ajustar su ofensiva tras un juego en el que mostró poco en ataque.

