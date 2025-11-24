Tigres Femenil conquista su séptimo título y hace historia en la Liga MX

Tigres Femenil derrotó 1-0 al América en la final de vuelta y levantó su séptimo título de la Liga MX Femenil. Diana Ordóñez marcó el gol del campeonato.

Tigres Femenil venció 1-0 al América en la final de vuelta del Apertura 2025 y selló un global de 4-3 para levantar su séptimo campeonato de la Liga MX Femenil, el primero que consigue un club en la historia del torneo.

Diana Ordóñez, la heroína

La delantera definió con autoridad al minuto 20 tras una gran jugada colectiva. Ese gol selló el destino de una final que Tigres controló con intensidad, táctica y temple en los momentos clave.

#TecateJugadoraDelPartido | Diana Ordoñez 🏅

Tú votaste y la elegiste como la más destacada. 🫵🏼 💥 La del GOL DEL TÍTULO.

La que apareció en el momento, en la noche más importante. ⚽️🔥@CervezaTecate pic.twitter.com/qwfOHutS8X — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 24, 2025

América no se recuperó del golpe de la ida

Tras haber desperdiciado una ventaja de 3-0 en el primer partido, el equipo azulcrema no logró reaccionar en la vuelta. Camberos y Luebbert fueron bien contenidas y el mediocampo nunca encontró ritmo.

Intensidad, presión y defensa de acero

Tigres presionó alto, manejó los tiempos y defendió con orden hasta el pitazo final. El estadio rugió con cada balón dividido y explotó cuando Francia González decretó el fin del partido.

Récord absoluto en la Liga MX Femenil

Con este título, las Amazonas se consolidan como el club más ganador del fútbol femenino mexicano, con 7 campeonatos y una hegemonía que se extiende año tras año.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO… 👑💛

Las Amazonas levantan el trofeo y el Volcán explota en orgullo.

TIGRES, CAMPEONAS DEL AP2025. 🏆🔥

Una noche para la historia… una noche que jamás se olvida. ✨⚽️#FutFemNuestraFinal #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/VQeabpPEbT — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 24, 2025

