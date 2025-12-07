Tigres elimina a Cruz Azul en una Semifinal dramática y avanza a la Final

Cruz Azul empató 1-1 ante Tigres con un gol heroico al 94’, pero el 2-2 global clasificó a Tigres a la Final por reglamento. Nahuel Guzmán atajó el penal clave.

Cruz Azul peleó hasta el último segundo y empató 1-1 en el Volcán con un gol heroico al ’94, pero no fue suficiente para romper la lógica de la serie. Con el global 2-2, Tigres avanzó a la Final gracias a su mejor posición en la tabla.

Tigres pegó primero al ’27: Brunetta cerró una gran asistencia de Gignac para el 1-0. Ese tanto obligó a Cruz Azul a buscar la remontada durante toda la noche.

Al ’68 llegó la jugada del partido: penal para Cruz Azul tras revisión del VAR. Gabriel Fernández tomó la pelota, pero Nahuel Guzmán adivinó al ’72 y apagó una ocasión de oro. Esa atajada terminó siendo determinante.

Gol heroico con uno menos

Cruz Azul perdió a Jesús Orozco por una lesión fortuita al minuto 90 y cerró el partido con diez jugadores. Parecía el final… hasta que al ’94 Luka Romero desbordó, mandó un centro raso y Juan José Purata marcó autogol para el 1-1.

El Volcán quedó helado por unos segundos… pero Tigres se reordenó y cerró la serie con oficio.

Lo que definió la Semifinal

Tigres 2-2 global

El gol de la ida y el reglamento empujaron a Tigres a la Final

Cruz Azul peleó con orgullo, pero faltó contundencia en momentos clave

Tigres vs Toluca, la Final

El equipo de Guido Pizarro regresará a una Final con el respaldo de su oficio, el gol de Brunetta y la atajADOTA de Guzmán, que cambió el destino de la eliminatoria.

Cruz Azul se despide con orgullo

La Máquina terminó con mezcla de orgullo y frustración: empató con diez hombres, rozó la hazaña y silenció el estadio, pero no tuvo claridad ni goles en los momentos decisivos.

Ahora viajará a Qatar para disputar la Copa Intercontinental la próxima semana.

