«Tiger King» anuncia compromiso con un compañero de prisión.

Joe Exotic, conocido por su participación en el fenómeno de Netflix «Tiger King», ha revelado que está comprometido con un compañero de prisión.

Actualmente cumpliendo una condena de 21 años, Exotic compartió la noticia a través de sus redes sociales, mostrando su felicidad por su nueva relación.

En un post reciente en su cuenta de X, el exzoológico de 61 años presentó a su prometido, Jorge Marquez, de 33 años, originario de México.

“Es tan increíble”, escribió Exotic junto a una fotografía de ambos.

Meet Jorge Marquez he is 33. He is so amazing and is from Mexico.

Now, the quest of getting married in prison and getting him asylum or we be leaving America when we both get out.

Either way, I wish I would have met him long ago. pic.twitter.com/MYRVPcy97Y

— Joe Exotic (@joe_exotic) October 29, 2024