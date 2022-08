Actualmente uno de las personalidades finalistas que más están siendo apoyadas es el ex de Adamari, Toni Costa, de quien se presume, podría ser el ganador del famoso reality de Telemundo. El bailarín de zumba también recibió un mensaje muy tierno, el cual estamos seguros que le subirá los ánimos. Archivado como: Tierno Gesto Adamari Toni Costa

Aunque la relación entre Toni Costa y Adamari no haya funcionado de la mejor manera, y luego de las declaraciones que recientemente hizo la boricua diciendo que se separó de Toni aún estando enamorada de él, nunca han dejado de ser los mejores padres para su hija de 7 años.

Tierno Gesto Adamari Toni Costa: La boricua hace un tierno gesto por Toni Costa

Toni recientemente mandó un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que ha estado recibiendo en el reality show. “Me siento super afortunado y también me siento muy abrazado y muy querido por toda la gente que me ha puesto aquí entre los cuatro finalistas”, dijo emocionado. “Solamente quedan 4 personas conmigo incluido, estamos muy cerca de que ya acabe y una posibilidad de poder ganar, ¿por qué no? Hay que soñar”.

La boricua preferida de la televisión hispana hizo un tierno gesto de apoyo para su ex prometido Toni Costa, pues grabó a su hija para mandarle un mensaje tierno y de apoyo. Desde el Instagram de la pequeña de 7 años, Alaïa expresó unas bonitas palabras para su papá.