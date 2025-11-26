Todas las tiendas Walmart cerrarán durante 24 horas esta semana: descubre la razón

Walmart cerrará sus 4,606 tiendas por 24 horas esta semana.

Importa porque el cierre coincide con compras de temporada.

La medida aplica solo durante el Día de Acción de Gracias.

Walmart confirmó que volverá a cerrar todas sus tiendas durante el feriado nacional esta semana, marcando el sexto año consecutivo en el que la empresa detiene sus operaciones por 24 horas.

La medida, adoptada inicialmente durante la pandemia, se ha convertido en una política establecida que afecta a millones de consumidores.

El cierre de las tiendas Walmart y la nueva normalidad

Desde 2020, Walmart decidió cerrar en el Día de Acción de Gracias para permitir que sus empleados pasaran el día con sus familias.

BREAKING: Walmart U.S. CEO John Furner announces that the store will be closed on Thanksgiving. “It’s a thing of the past, we’ll be closed on Thanksgiving,” he told @SavannahGuthrie. pic.twitter.com/4OSrln0ZkM — TODAY (@TODAYshow) October 19, 2022

Antes del COVID-19, la compañía solía mantenerse abierta para dar una ventaja a los compradores del Viernes Negro, pero esa tradición quedó atrás.

Este año, el cierre será el jueves 27 de noviembre.

Las operaciones normales se mantienen el día previo, y el Viernes Negro iniciará a las 6 a. m. hora local. Es decir, quienes necesiten compras de último minuto deberán buscar alternativas.