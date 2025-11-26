Todas las tiendas Walmart cerrarán durante 24 horas esta semana: descubre la razón
Publicado el 11/26/2025 a las 10:46
- Walmart cerrará sus 4,606 tiendas por 24 horas esta semana.
- Importa porque el cierre coincide con compras de temporada.
- La medida aplica solo durante el Día de Acción de Gracias.
Walmart confirmó que volverá a cerrar todas sus tiendas durante el feriado nacional esta semana, marcando el sexto año consecutivo en el que la empresa detiene sus operaciones por 24 horas.
La medida, adoptada inicialmente durante la pandemia, se ha convertido en una política establecida que afecta a millones de consumidores.
El cierre de las tiendas Walmart y la nueva normalidad
Desde 2020, Walmart decidió cerrar en el Día de Acción de Gracias para permitir que sus empleados pasaran el día con sus familias.
BREAKING: Walmart U.S. CEO John Furner announces that the store will be closed on Thanksgiving.
“It’s a thing of the past, we’ll be closed on Thanksgiving,” he told @SavannahGuthrie. pic.twitter.com/4OSrln0ZkM
— TODAY (@TODAYshow) October 19, 2022
Antes del COVID-19, la compañía solía mantenerse abierta para dar una ventaja a los compradores del Viernes Negro, pero esa tradición quedó atrás.
Este año, el cierre será el jueves 27 de noviembre.
Las operaciones normales se mantienen el día previo, y el Viernes Negro iniciará a las 6 a. m. hora local. Es decir, quienes necesiten compras de último minuto deberán buscar alternativas.
- John Furner, CEO de Walmart US, lo dijo directamente: “Es cosa del pasado, estaremos cerrados el día de Acción de Gracias”.
Qué significa esto para la comunidad latina
Para muchas familias latinas, la preparación del festejo suele incluir compras de alimentos frescos y artículos que se adquieren a último momento.
El cierre obliga a planificar mejor y a adelantar las compras antes del miércoles.
- La comunidad hispana, que suele depender de Walmart por precios accesibles, podría sentir este cambio con más fuerza que otros consumidores.
- Al mismo tiempo, muchos empleados latinos que trabajan en las tiendas Walmart se benefician del día libre, algo que antes no siempre se garantizaba.
Para miles de ellos, tener libre el Día de Acción de Gracias representa una oportunidad para reunirse con la familia.
Qué dicen representantes de Walmart
Furner reafirmó que la medida llegó para quedarse: “Estaremos cerrados el día de Acción de Gracias”. No hay más voces técnicas citadas en el texto de referencia.
Qué viene ahora para el Día de Acción de Gracias
Después del cierre del jueves, la empresa se prepara para uno de los días más intensos del año: el Viernes Negro.
Las tiendas Walmart abrirán temprano, y se espera un alto volumen de compradores.
Para los latinos, la recomendación es anticipar compras esenciales, evitar esperar al último minuto y aprovechar de forma estratégica las ofertas del fin de semana.