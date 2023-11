Las tiendas que estarán cerradas en Thanksgiving

Se recomienda planear todo con mucha anticipación para que tú y tu familia no estén haciendo compras de última hora.

Pero no todo son malas noticias, ya que un día después, el Black Friday, Costco recibirá a sus clientes en un horario de nueve de la mañana a ocho y media de la noche.

Tal vez algunas personas no lo recuerden, pero la tienda no abre sus puertas en este día ni en otros días festivos importantes.

Aunque muchos lo hubieran deseado así, la realidad es que Costco no estará abierto durante el Thanksgiving de este 2023.

En el caso de Best Buy, la tienda cerró sus puertas en Acción de Gracias por primera vez en el 2020, medida que seguirá por cuarto año seguido.

Entre ellas se encuentran The Home Depot, Best Buy y Traders Joe’s, según reportó Telemundo en su página de internet.

¿Y cuáles sí estarán abiertas?

Por el contrario, hay tiendas que NO estarán cerradas durante el Thanksgiving 2023, por lo que se recomienda tomar nota.

Según reportó Telemundo en su portal, algunas de estas tiendas son Albertsons, Ralphs, CVS, Rite Aid y Walgreens.

No te estreses si has olvidado comprar algo para este día tan especial y no encuentras tu tienda favorita abierta. Siempre existirá alguna opción.

Recuerda que lo más importante es pasar este tiempo con tu familia y seres queridos. Lo material queda a un lado. No lo olvides nunca.