¿LAS TIENDAS PERMANECERÁN ABIERTAS EN MEDIO DEL FERIADO? A un par de días de iniciar los festejos por el 4 de julio, algunos comercios ya se van preparando para ofrecer a sus clientes una experiencia de compras completa y no dejar a ninguno de ellos sin la necesidad de no obtener sus artículos más deseados.

En un listado de tiendas abiertas para el próximo 4 de julio, se anunció que algunos de los compradores podrán gozar de los buenos precios y sus productos favoritos debido a que no estarán presionados en torno al horario que manejarán. Por ejemplo, algunas tiendas estarán abiertas, pero con horarios especiales y todo depende de la localidad donde se ubiquen.

Tiendas abiertas 4 julio: ¿Con horarios especiales?

Para las populares tiendas de Albertsons, se espera que los horarios no estén sujetos a cambios el próximo 4 de julio, aunque sus farmacias permanecerán cerradas, indicó Solo Dinero. En su anuncio semanal, no dieron a conocer mayores detalles sobre el probable cambio en el horario. Para Aldi, los horarios permanecerán limitados, aunque no han sido publicados en el aviso semanal.

En el anuncio de Big Y, señalaron que los horarios para este 4 de julio serán de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. BJ’S Wholesale Club, informó que estarán trabajando en el horario habitual, de acuerdo con Solo Dinero. En el caso de The Fresh Market, indicaron que estarán trabajando en el horario usual e inclusive, que habrá grandes sorpresas para los compradores que asistan el 4 de julio. Archivado como: Tiendas abiertas 4 julio