“Sí, bueno, el Jonathan Pérez, el personaje que interpreto en la Reina del Sur en la segunda temporada, le quiebran el corazón por esta familia que era la DEA y que era su única familia. Él ya estaba sin familia, es una historia que tenemos ahí oculta en la temporada anterior y su familia era la DEA, su familia era Willy. Y cuando se da cuenta de que realmente sus enemigos no eran aquellos que andaban con Teresa, sino que sus propios compañeros y su propio amor, se ve muy defraudado y con una pena tremenda y queda sin familia”.

Contará además con un elenco de lujo en los que destaca el actor chileno Tiago Correa regresa una vez más a la tercera temporada para darle vida a Jonathan Pérez, un policía de la DEA que tendrá una conexión con Teresa Mendoza y será clave en su plan para recuperar su vida. Ahora en exclusiva para Mundo Now revela algunos detalles de su personaje.

¿Cómo asumes también las traiciones y las decepciones en tu vida?

“La verdad es que soy muy intenso a la hora de vivir mi vida y cuando me sucede algo le entro y me doy un tiempo para vivir eso, o sea, un luto, o sea, una decepción y me la gozo. Y después de eso lo que hago es bueno, ‘ya estuvo’, ya fuera un par de semanas de estar aquí entendiendo, evaluando, llorando y después ya es a seguir”.

“Porque nadie te espera esta vida, la muerte, la muerte es el final y eso es lo único seguro en la vida, es la muerte. Entonces el tiempo se nos acaba y yo soy un gozador de la vida, entonces digo ‘ya, ya estuvo dos semanitas, una semanita y ahora a seguir, a seguir trabajando, chambeando, disfrutando y pasándolo bien'”. Archivado como: Tiago Correa La Reina del Sur