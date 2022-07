En The Princess, Joey King da vida a una joven que se niega a casarse con el hombre cruel y sociópata con el que está prometida, una rebeldía por la que el Rey decide encerrarla en lo más alto del castillo al estilo Rapunzel (Archivado como: The Princess: La nueva princesa de Disney se pone violenta).

¿No aprendieron la lección? Luego de la polémica en que se vio envuelta la película Lightyear, que incluso fue prohibida en varios países de Medio Oriente, se viene un nuevo estreno: The Princess, con la que Disney quiere demostrar que las películas de princesas no han pasado de moda.

Y es que, tras años criticando el modelo anquilosado de cuento en el que una mujer espera a su hombre para ser rescatada, Disney ha movido ficha al ofrecer una película que no solo apuesta por lo contrario, sino que lo edulcora con golpes de acción y un baño de sangre que muy pocos asociarán a su título (Archivado como: The Princess: La nueva princesa de Disney se pone violenta).

The Princess te hará saber que es ella

Lo curioso es que en la hora y media de metraje de The Princess nunca se llega a escuchar el nombre de esta princesa tan particular, un detalle que la actriz encargada de darle vida dice “que no necesita”. “Ella es la princesa y te lo hará saber”, bromea Joey King. El director del filme, Le-Van Kiet, explica más sobre esta decisión.

“Cuando terminamos de escribir la película tratamos de encontrar un nombre, pero nos dimos cuenta de que habíamos invertido tanto en crear el aura tan particular que tiene que nos dimos cuenta de que ningún nombre le haría justicia”, defiende Kiet, conocido por rodar Furie (2019), la cinta más taquillera de la historia de Vietnam.