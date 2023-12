The Game Awards 2023: El resumen de la noche más esperada por los gamers

El videojuego de Larian Studios se convirtió en el Game Of The Year de 2023.

La serie de The Last Of Us ganó mejor adaptación

Neil Druckmann recibió el premio otorgado para el show de HBO.

Además confirmó que Craig Mazin se encuentra en Canadá y que se está preparando la segunda temporada.

La adaptación del videojuego de The Last Of Us le encantó a los fans.

Muchos están ansiosos de ver a Pedro Pascal y a Bella Ramsey de vuelta como Joel y Ellie.