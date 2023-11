The Game Awards 2023: Te mostramos los nominados en la categoría a Mejor Juego del Año

The Game Awards 2023 se celebrará este 07 de Diciembre.

La competencia está muy reñida con grandes títulos.

Ya se han dado a conocer las categorías y los juegos nominados.

En definitiva el 2023 ha sido un año especial para los gamers y la competencia en The Game Awards está pareja.

Tuvimos remakes, reimaginaciones, grandes ips, continuaciones de sagas que parecían canceladas y mucho más.

Con tantos títulos sobresalientes era evidente que alguno quedaría por fuera.

Aquí repasaremos todas las categorías de esta nueva edición de The Game Awards.

Los nominados a GOTY

2023 ha sido un año espectacular para el mundo del gaming

Al revelarse las nominaciones al mejor juego del año, con tantos títulos y tantas opciones, la lista quedó así.

Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros Wonder y Zelda TOTK.

Una competencia muy pareja, y aquí te contaremos todo sobre los nominados en la categoría a Mejor Juego del Año.

Grandes Ausencias en el GOTY

Sorprendentemente en la nominación a los mejores juegos del año, faltaron algunos grandes títulos.

El Hogwarts Legacy no entró en ninguna categoría de los Game Awards 2023.

Star Wars Jedi: Survivor y Assassin’s Creed Mirage no quedaron en el top del GOTY.

Starfield solo tuvo una nominación, y eso ha decepcionado bastante.

Alan Wake 2 es un digno merecedor

Remedy Entertainment llegó con la secuela del escritor de novelas Alan Wake.

En un juego de survival horror que se siente como un aire fresco para la franquicia.

Alan Wake 2 tiene méritos para llevarse el GOTY, pues es un juego que sí se siente como de nueva generación.

La historia en conjunto de Alan y Saga, nos ha mantenido enganchados de principio a fin.

Baldur’s Gate III es el mejor juego RPG de los últimos años

Para los amantes de Calabozos y Dragones, este juego es un sueño hecho realidad.

El RPG basado en el universo de Calabozos y Dragones lidera en conjunto con Alan Wake 2 las nominaciones.

Este juego tiene horas y horas de contenido y las críticas alrededor del mundo han sido mayormente positivas.

Larian Studios han traído uno de los mejores RPG que se han visto en los últimos tiempos.

Marvel’s Spider-Man 2 es una obra maestra de PlayStation

Insomniac Games nos sorprendió a todos con la secuela del juego del Hombre Araña.

Esta vez pudiendo jugar con Peter Parker y Miles Morales, nos traen una aventura apasionante.

Villanos icónicos y una ciudad de Nueva York llena de cosas para hacer, además de nuevas mecánicas.

Un juego sobresaliente que marca un nuevo estándar en el género de super héroes y en la industria.

Resident Evil 4 volvió con el factor nostalgia y lo perfeccionó

Siguiendo la tradición de rehacer sus juegos, como ya pasó con Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake.

Capcom lanzó Resident Evil 4 aprovechando al máximo el potencial gráfico de la nueva generación.

La historia sigue siendo la misma, pero hay algún que otro añadido para adaptar el juego a los estándares actuales.

La aventura de Leon S Kennedy se sintió como volver al lugar que nos hizo apasionarnos de este género de terror.

Super Mario Bros Wonder es un homenaje a su franquicia

Cada vez que sale un videojuego de Mario Bros, es casi un hecho que terminará siendo un éxito.

Super Mario Bros Wonder llegó y se convirtió en un indispensable de la consola híbrida de Nintendo.

Nintendo sabe lo que hace y esta entrega ha tenido méritos para llegar a la categoría de GOTY.

En esta aventura, Mario y compañía, deben detener a Bowser una vez más, un montón de sorpresas te esperan.

Zelda Tears Of The Kingdom es una secuela digna de una Obra Maestra

Nintendo volvió a hacerlo, y esta vez perfeccionaron lo que ya era perfecto.

The Legend of Zelda Breathe Of The Wild fue el ganador a Juego del Año en 2017.

En esta ocasión, su secuela llega con más contenido, más posibilidades y mucha más creatividad.

Horas de diversión y entretenimiento están garantizadas en esta nueva aventura de Link en Hyrule.

¿Cómo puedes votar por tus juegos favoritos?

The Game Awards 2023 se celebrarán este próximo 07 de diciembre.

Las votaciones ya están abiertas y puedes ingresar a la página web para votar.

Nosotros mencionamos la categoría más importante, pero debes saber que hay 30 categorías más.

Haz click en este enlace para votar por tus candidatos favoritos.