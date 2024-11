Thanksgiving más costoso en 2024 debido a la escasez de huevos.

Este jueves, los estadounidenses celebrarán uno de los días más importantes del año, el Thanksgiving, pero con un costo adicional en sus cenas tradicionales.

El precio de los huevos, un ingrediente esencial en muchas recetas, ha aumentado y está escaseando en los estantes de los supermercados, lo que contribuye al incremento de los gastos de la festividad.

En octubre pasado, el precio de una docena de huevos grandes alcanzó los 3,37 dólares, lo que representa un aumento del 30,4 % respecto al mismo mes del año anterior.

Este aumento se debe principalmente a la reducción de la cantidad de gallinas ponedoras en los últimos dos años, sumado a los brotes de gripe aviar que han afectado la producción.

