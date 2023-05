Thalia subió al escenario para dedicarle a su millonario esposo el premio ‘Poderosa Global’, que recibió la noche del sábado y, de paso, le lanzó un piropo que sonrojó al empresario que se encontraba entre el público. Ya dejaron en claro que claro no se están separando.

Se dejó ver públicamente junto a su esposo luego de más de un año de no hacerlo. Su última aparición en pareja había sido en abril de 2022 durante un evento en Casa Cipriani. Los dos estuvieron muy juntos durante todo el evento dejando en claro que aún se quieren.

Además de ser reconocida con el premio ‘Poderosa Global’ en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023, Thalia fue la encargada de inaugurar la gala con un remix de éxitos como Desde esa Noche, Equivocada, No me Acuerdo y Amor a la Mexicana, entre otros temas.

Thalía Tommy confirman sospechas: ¿No merecía el premio?

Distintos medios de comunicación publicaron el momento cuándo la cantante mexicana recibió su galardón y comenzaron a comentar acerca de que Thalía no es una cantante de verdad y no merecía el premio: “Ella no canta, por Dios”, “La diosa Thalia qué compra premios”.

“La verdad no entiendo nada porque tienen que reconocer a ella si ya no ha hecho música”, muchos comentarios de ese tipo se encuentran en un video compartido por People en Español. Además, aseguraron una cosa peor. ARCHIVADO COMO: Thalía Tommy confirman sospechas