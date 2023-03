“Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más”, dice el coro del tema musical de Thalía. Aunque esto no es una confirmación a la ola de rumores sobre su supuesta separación con Tommy Mottola, muchos fans si se quedaron pensando sobre lo que puede estar sucediendo.

Thalía responde a los rumores de divorcio: Esto es lo que se comenzó a especular

Ahora, a través del programa del día de ayer, Javier Ceriani y Elisa Beristain han dado a conocer que tienen nueva información sobre el supuesto rompimiento de la pareja más famosa de México, “después de la investigación que nosotros sacamos donde una empleada de Tommy Mottola y de la señora Thalía, nos dijo que no dormían juntos, empezaron a haber muchos movimientos”, relataron.

“Chisme No Like les puede decir que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Miami, y salió el tema después de nuestra investigación, que supuesta y alegadamente que Tommy Mottola y nuestra querida Thalía, están supuestamente divorciados desde hace tiempo”, afirmaron los conductores de Chisme No Like.