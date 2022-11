Siguen los dimes y diretes

Thalía desmiente haber llamado a Shakira ‘patética’ y ‘dramática’

“Que cuide a su viejito”, le aconsejan usuarios a la cantante y actriz mexicana

“Ya quisieras tener el talento y el éxito mundial de Shakira”. En el marco de los ensayos de los premios Latin Grammy 2022, donde participará como conductora junto a Anitta, Laura Pausini y Luis Fonsi, la cantante y actriz mexicana Thalía desmintió haber llamado a Shakira ‘patética’ y ‘dramática’ luego del lanzamiento de su tema musical Monotonía, el cual ha sido todo un éxito.

Fue tal el ruido que provocó esta supuesta declaración de la protagonista de telenovelas como María la del barrio y María Mercedes que la agencia de relaciones públicas Acoustyle Communication tuvo que emitir un comunicado, según reportó la revista Quién: “Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”.

Thalía sale a decir la verdad de lo que pasó con Shakira

“Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella”, dijo Thalía refiriéndose a la cantante colombiana Shakira, quien no la ha pasado de lo mejor tras su separación del futbolista español Gerard Piqué: “O sea, ‘Shaki” y yo tenemos una relación de amistad de años, es parte de nuestra familia”.

La intérprete de temas como No me acuerdo y Eres mío aseguró que inmediatamente después de que comenzó a circular el rumor de que había llamado ‘patética’ y ‘dramática’ a la colombiana, ambas platicaron por WhatsApp: “Y cuando estás bien entre amigas, lo que inventen y lo que digan, no es tuyo, no te pertenece y qué bonito que puedo aclarar esto aquí, sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella”, expresó.