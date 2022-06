Thalía celebra el cumpleaños de su hijo tras la muerte de su abuela

Thalía celebró el cumpleaños de su hijo, pero no le salió como esperaba

Le llovieron críticas a Thalía por no haber asistido al funeral de su abuela

Laura Zapata rompe el silencio sobre la cantante mexicana

Thalía cumpleaños hijo tras muerte de abuela. Luego de que Laura Zapata diera a conocer el fallecimiento de su abuela, a quien le dio el último adiós éste domingo, se han levantado cientos de críticas hacia la cantante Thalía, pues no asistió al funeral a despedir a su abuela. La cantante mexicana no di declaraciones a los medios, sin embargo, el día de ayer por medio de Instagram, felicitó a su hijo.

El hijo de Thalía el día de ayer estuvo cumpliendo años, Matthew Alejandro cumplió 11 años y Thalía publicó una serie de fotos junto a su pequeño. Sin embargo, esto no fue tanto del agrado de los internautas, pues hay quienes dijeron que les pareció ‘de mal gusto’ no haber ido al funeral de su abuela…

Por medio de un video compartido por Marco Antonio Silva, en donde aparece Laura Zapata en el funeral de su abuela dándole el último adiós, muchos fanáticos de la actriz de telenovelas reconocieron lo buena nieta que fue, pues Zapata se encargó de cuidarla durante varios años, estando en todo momento para ella. Algunos de los comentarios hablaron sobre la situación de Thalía, quien no asistió al funeral de su abuela para despedirla:

“Que pena Thalía, con tanto dinero a tu disposición, no estuviste físicamente con ella al final y en estos días, Laura se merecía tu apoyo presencial…mensajes virtuales, dinero y vibras a distancia no deberían ser la moda y la costumbre”. Dijo un usuario por medio de YouTube. “¿Y Thalía donde está? Ella dice que es muy espiritual, una persona ‘espiritual’ está en los últimos momentos de vida de sus seres queridos y apoyando a la familia”. Al contrario de la intérprete de ‘No me enseñaste’, Laura Zapata ha recibo el reconocimiento de muchas personas que han dicho que fue una excelente nieta. “Mi querida Laurita Zapata, mi más sentido pésame. Que Dios te bendiga siempre, fuiste muy buena con tu abuelita. Te ganaste un pedacito de cielo”. (VER VIDEO) Archivado como: Thalía cumpleaños hijo tras muerte de abuela