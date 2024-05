Las ‘amenazadoras’ palabras de la actriz

“Lupe, no me equivoqué contigo. Nos vamos a recuperar de todo esto, ya verás. No hay mal que por bien no venga”, comenzó la actriz.

“Nuestras familias merecen lo mejor de nosotros. Aquí estamos firmes como siempre, es un placer saberte fuera de ese lugar y espero muy pronto darnos un fuerte abrazo”, escribió.

Y le enteró de su situación: “Estuvo rudo todo desde aquí afuera, pero van a pagar por lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá”.

¿Será que Thalí García invitará a Lupillo Rivera a demandar a Telemundo así como ella?: “En manos de Dios y con la frente en alto siempre. Abrazo para ti y tu familia”, finalizó. AQUÍ EL VIDEO DE LUPILLO.